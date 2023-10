Jovem de 22 anos desaparece ao atravessar área alagada a cavalo na Serra Catarinense

Identificado como Maicon Moraes Agostinho de 22 anos, conhecido Maiquinho do Tio Bira, o jovem que desapareceu na localidade de Nova Prata, há 30km do centro de Campo Belo do Sul, na Serra Catarinense. Segundo informações de populares, Maicon tentou atravessar uma ponte submersa a cavalo, e devido a correnteza pode ter caído na água.

Nas foto, o local onde as buscas iniciaram no sábado (07)

Moradores da região relatam que Maicon foi visto pela última vez às 18h00 de sábado (07), tentando atravessar uma ponte submersa a cavalo, na localidade de Nova Prata. Na tarde do domingo (08), um morador encontrou o seu cavalo ilhado, distante há 80 metros da ponte onde ele teria tentado atravessar.

A suspeita de vizinhos e conhecidos, é a de que Maicon tenha caído no rio devido a força da correnteza. Qualquer informação devem ser repassadas pelos seguintes números: (49) 9 9 9998 5723, 9 9973 2463 ou 9 9871 8275

Águia 4 auxilia nas buscas ao jovem desaparecido em Campo Belo do Sul

Nesta quarta-feira (11), a guarnição do helicóptero Águia 04 engajou as equipes do Corpo de Bombeiros de Campo Belo do Sul em busca de Maicon Moraes. A guarnição, antes de seguir para o local, pousou no centro município onde definiu a estratégia de ação.

