Polícia Militar de Urupema foi acionada para uma Ocorrência Diferente

A Polícia Militar de Urupema foi acionada na tarde de domingo para um atendimento diferente da rotina diária da guarnição de serviço. A presença da PM foi solicitada para participar da comemoração do aniversário do pequeno Kauã. No local o futuro Policial Kauã ouviu dos Militares um pouco da rotina Policial Militar, conheceu a viatura e registrou todos os momentos que com certeza ficarão marcados na história deste menino admirador da Polícia Militar de Santa Catarina.

Polícia Militar Preservar a Ordem Proteger a Vida.

Fonte 6°Batalhão da Polícia Militar