Forte chuva de granizo atinge São Francisco de Paula; Bonito e assustador

Moradores da localidade do Salto em São Francisco de Paula foram surpreendidos na tarde desta sexta-feira (18), por uma forte chuva de granizo. Foram registrados vários danos em residências. A Defesa Civil foi acionada e realiza o levantamento e auxílio as famílias que tiveram prejuízos. A intensidade da chuva foi tão grande que as pedras se acumularam no chão, dando a impressão de se tratar de neve.

A Defesa Civil está realizando o cadastro de pessoas que tiveram suas residências atingidas pelo temporal e também realizou a distribuição de lonas. As pessoas podem entrar em contato com a Defesa Civil pelo fone (54) 999479442. Não há informações de feridos.

Com informações Jornal Canela