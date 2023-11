Batida frontal entre carreta e carro deixa vítimas em estado grave na SC-114, em Painel

Um grave acidente de trânsito deixou vítimas em estado grave na SC-114, em Painel, na noite desta segunda-feira(27). A batida frontal aconteceu no quilômetro 255 da rodovia, e envolveu uma caminhonete GM/S10 com placas de Painel e um caminhão carreta placas de São Joaquim, motorista que nada sofreu. A pista ficou interditada para o atendimento da ocorrência.

O motorista da camionete de 65 anos, de idade, e o caroneiro 39 anos, sofreram ferimentos graves. O caroneiro ficou preso às ferragens, sendo desencarcerado pelo Corpo de Bombeiros. Ambas as vítimas foram conduzidas ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, pelos Bombeiros e SAMU.

Fonte: 10º Grupo de Polícia Militar Rodoviária – Painel/SC.