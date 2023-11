Carro parado às margens de rodovia é atingido por caminhão de toras na Serra Catarinense

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) foi acionada para atender um acidente de trânsito registrado na madrugada desta quinta-feira (30) na SC-114, em Lages. A polícia informou que um carro colidiu contra um pássaro e, na sequência, foi atingido por um caminhão de toras às margens da rodovia.

O acidente envolveu um Ford Ka, emplacado no município de Alfredo Wagner, conduzido por um homem, e um caminhão Iveco, emplacado no município de Taió. Segundo a PMRv, os veículos tiveram danos pequenos e não houve feridos.

Os elementos técnicos do acidente levaram à polícia a crer que o condutor do Ford Ka transitava pela Rodovia SC-114, sentido Lages para Palmeira, quando no Km 220,200 o ele teria colidido contra um pássaro. O condutor parou seu veículo às margens da rodovia.

Na sequência, um caminhão de toras que seguia no mesmo sentido atingiu a porta lateral esquerda, que acabou danificando o veículo Iveco que seguia atrás do caminhão de toras. O motorista do caminhão causador do acidente fugiu do local.