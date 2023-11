Casos de dengue crescem; especialistas alertam para risco de pandemia em 2024

Um boletim divulgado pelo Ministério da Saúde revelou que o número de casos de dengue no Brasil aumentou 21% em relação a 2021. No mesmo período, 1.034 pessoas morreram – 3,5% a mais se comparado a 2022, quando houve um total de 999 óbitos em decorrência da doença.

Ainda de acordo com o boletim epidemiológico, de 1º janeiro a 18 de novembro deste ano, houve 1.663.113 confirmações da doença (1.374.776 no mesmo período de 2022. Apenas no estado de São Paulo foram registrados 311.863 casos e 276 óbitos, num total de 625 municípios.

Com o aumento da doença, especialistas alertam para o risco de uma epidemia em 2024 pelo sorotipo 3 de dengue, tipo que voltou a circular no Brasil em 2023. Em 22 de novembro a Secretaria de Saúde de Votuporanga, no interior de São Paulo, confirmou quatro casos deste sorotipo. Em maio deste mesmo ano, um estudo da Fiocruz identificou três casos em Roraima e um no Paraná.

Segundo orientações do próprio Ministério da Saúde, no Brasil há o predomínio dos tipos 1 e 2, sendo que a dengue possui 4 sorotipos; a partir do momento que você se infecta com um tipo, fica imune a ele e suscetível aos demais.

Sintomas

Febre acima de 38°C, dor no corpo, nas articulações, atrás dos olhos e de cabeça, mal-estar, falta de apetite e manchas vermelhas no corpo são sintomas da dengue. Diferentemente da gripe e da Covid, ela não causa problemas respiratórios, nem dor de garganta.

Caso haja queda de pressão, sonolência, alteração no nível de consciência, hipotermia, dor abdominal intensa, vômitos e sangramento é recomendado procurar um hospital.

A melhor maneira de prevenir a doença é evitar a proliferação do mosquito da Aedes Aegypti eliminando água armazenada que pode se torna um possível criadouro. A vacina também é importante para o combate da doença.