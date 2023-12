Bianca Küster é Miss São Joaquim e representará a Cidade da Neve em 2024

O evento de escolha da Miss Santa Catarina será realizado nos dias 9 e 10 de março de 2024 em Florianópolis.

Bianca Küster de Oliveira, uma jovem de 22 anos, filha de Josiane de Lima Küster e de Rodrigo de Oliveira, tem um irmão caçula, Antônio Küster de Oliveira, trabalha há 5 anos na empresa de processamento de maçãs, agropecuária Schio. Ela é formada no terceirão do ensino médio, tendo concluído seus estudos em 2020 no colégio São José.

Seus hobbies incluem ouvir música, ler e conhecer locais novos. Bianca foi convidada para participar do concurso Miss Santa Catarina no ano passado, mas recusou a oferta para representar outra cidade que nunca havia visitado.

No entanto, este ano, ela aceitou a proposta para representar sua cidade natal, São Joaquim, Capital Nacional da Maçã. Seu maior plano para o reinado de 2024 é representar São Joaquim da melhor forma possível e incentivar outras mulheres a seguirem seus sonhos.

Bianca acredita que a beleza da mulher joaquinense é surreal e está determinada a mostrar e ajudar outras mulheres a perceberem o quão lindas são. Ela tem uma frase que a inspira: “sua mente, seu guia.

“Muitas pessoas limitam seus sonhos, mas tudo que queremos e almejamos podemos sim conseguir, esta é a prova, sempre quis representar São Joaquim e a hora chegou”, diz Bianca Küster.

Seu maior objetivo enquanto Miss é ajudar todas e todos, mostrando o quão fortes somos para vencer todos os obstáculos. Bianca está ansiosa para representar São Joaquim de uma forma especial na passarela das beldades catarinenses. Acompanhe o dia a dia da Miss São Joaquim pelo instagram @_bia_kuster_

Fotos: Dionata Costa – @dionatacostafotografias

Make: Katia Maciel – @flor_de_lotus_esteticakm