Carreta carregada de maçãs tomba no Mirante Dos Pinheiros em São Joaquim na tarde desta sexta-feira

O Corpo de Bombeiros de São Joaquim foi acionado na tarde desta sexta-feira para atender a um acidente de trânsito no Mirante Dos Pinheiros, localizado na SC 114. O incidente, que ocorreu por volta das 17h51, envolveu um capotamento de uma carreta carregada de maçãs.

Ao chegarem no local, os bombeiros prontamente iniciaram os procedimentos de socorro e atendimento. O motorista da carreta, cuja identidade não foi divulgada, foi encontrado com ferimentos leves. A equipe de resgate da Ambulância dos Bombeiros prestou os primeiros socorros no local e posteriormente conduziu a vítima até o hospital para avaliação médica mais detalhada.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRV) foi acionada para realizar os procedimentos legais e apurar as circunstâncias do acidente.

O Corpo de Bombeiros trabalhou para garantir a segurança no local e agilizar os procedimentos necessários. Mais informações serão divulgadas conforme o avanço das investigações e o estado de saúde do motorista envolvido no acidente.