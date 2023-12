Acidente entre caminhão e duas caminhonetes interdita rodovia na Serra Catarinense na tarde desta terça-feira

Um acidente envolvendo um caminhão e duas caminhonetes resultou no bloqueio de ambos os sentidos no quilômetro 211 da BR-116, entre Correia Pinto e Ponte Alta, no início da tarde desta terça-feira (26).

De acordo com a concessionária responsável pela administração da rodovia, a Arteris Planalto Sul, o condutor da carreta Scania P124, com placas de Correia Pinto, saiu ileso. O motorista da caminhonete Toyota Hilux, com placas de Ponte Alta, também não teve ferimentos.

A caminhonete GM D20 branca, com placas de Rio do Sul, era conduzida por um homem que não teve ferimentos e apenas uma passageira que teve ferimentos leves. A ocorrência gerada pelo Corpo de Bombeiros indicou preliminarmente que todas as vítimas já estavam fora dos veículos quando os socorristas foram acionados.

O acidente aconteceu por volta das 13h37, e imagens compartilhadas nas redes sociais mostram um caminhão carregado de madeira tombado na via, juntamente com outro veículo também virado.

No momento, a rodovia está interditada e o congestionamento registra uma fila de 4 quilômetros. Não há previsão de horário para a liberação, segundo a Arteris.

*Em atualização.