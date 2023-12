Mega da Virada 2023: veja até quando pode jogar

Os brasileiros que desejam se tornar um milionário tem até as 17h do dia 31 de dezembro para apostar na Mega da Virada 2023. No total, são mais de 13 mil lotéricas Caixa espalhadas pelo Brasil e que podem ser feitas as apostas. O valor da aposta simples, com seis números, é de R$ 5.

O prêmio da Mega da Virada 2023 está estimado em R$ 570 milhões, um recorde histórico, segundo anunciou na última terça-feira (19). O valor supera o prêmio pago em 2022, de R$ 541,9 milhões. Desde domingo (17), todas as apostas na Mega-Sena concorrem ao sorteio especial.

O sorteio será realizado no dia 31 de dezembro, em um estúdio de TV aberta e transmitido por diversas emissoras a partir das 20h. O concurso especial da Mega-Sena é realizado desde 2009 e, ao contrário dos outros concursos do ano, o prêmio não acumula. Mesmo se ninguém acertar as seis dezenas, o rateio é dividido entre os que acertarem cinco.

Nas 18 edições anteriores do prêmio, 13 dezenas nunca foram sorteadas: 07, 08, 09, 13, 19, 21, 26, 28, 39, 44, 48, 54 e 60. A dezena que mais vezes apareceu foi a do número 10, sorteada em cinco Megas da Virada (2009, 2010, 2017, 2018 e 2022). Já o número 05 saiu quatro vezes.