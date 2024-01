Bombeiros se mobilizam na trilha do Cânion do Funil juntamente com Águia 04 para localizar corpo de idoso desaparecido

Na tarde desta terça-feira (9), o helicóptero Águia 04 da Polícia Militar, em colaboração com o Corpo de Bombeiros Militar, encontrou o corpo de um idoso de 72 anos na trilha do Cânion do Funil, localizada em Bom Jardim da Serra, na região da Serra catarinense.

As operações de busca foram iniciadas na tarde de segunda-feira (8), logo após o desaparecimento do homem durante a trilha. Dada a dificuldade de acesso à área, a equipe especializada do Águia 04 realizou uma operação de rapel para chegar ao local, contando com a colaboração de um tripulante da guarnição para a retirada do corpo.

O desfecho trágico foi confirmado por volta das 13h de hoje, quando o corpo do idoso foi localizado. As equipes de resgate continuam trabalhando na delicada operação de retirada, visando o encaminhamento do corpo ao Instituto Geral de Perícias (IGP). O tripulante do águia conseguiu acesso à vítima e enquanto ele colocava na maca envelope o tempo fechou e não foi possível realizar a retirada. Vão tentar amanhã se o tempo melhorar.

As circunstâncias exatas do desaparecimento e as causas da morte ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.

Imagens : Corpo de Bombeiros