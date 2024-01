Fruticultor morre em trágico acidente com trator no interior de São Joaquim; um homem trabalhador

Luto! A comunidade do Luizinho no interior de São Joaquim estão em luto, pois perdem uma pessoa muito querida e um grande trabalhador, FRANCISCO ASSIS DE MACEDO, produtor da comunidade do Luizinho que perdeu a vida em um trágico acidente com o trator enquanto trabalhava no início da tarde desta terça-feira 9.

No início da tarde desta terça-feira (9), um homem de 52 anos morreu prensado pelo seu próprio trator na localidade de Luisinho, em São Joaquim, na Serra catarinense. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas ele não resistiu e morreu no local.

De acordo com um vizinho que presenciou a cena, ele estava trabalhando na lavoura de sua casa, quando por volta das 11h, escutou gritos de socorro vindos da residência ao lado. No local, se deparou com o homem prensado com o peito na máquina.

O vizinho tentou destravar a máquina, mas não conseguiu. Ele foi até um galpão que havia por perto e pegou um machado. Desferindo vários golpes com o machado no teto do trator, ele conseguiu abrir o teto, mas a vítima já estava aparentemente sem vida.

O vizinho chamou o irmão da vítima e mais dois funcionários, os quais vieram e ajudaram a tirar o corpo de cima do trator. O corpo foi levado para um local seguro, onde aguardou a chegada dos Bombeiros e da Polícia Militar.

A guarnição policial militar acionou a Polícia Científica, que realizou perícia no local. O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo para exames.

A Associação de produtores de maçã (Amap) emitiu nota de pesar pelo falecimento do produtor:

E com grande pesar que a Amap comunica o falecimento de forma acidental do nosso associado SR. FRANCISCO ASSIS DE MACEDO, produtor da comunidade do Luizinho. A AMAP presta solidariedade aos amigos e familiares por esta irreparável perda e rogamos para que Deus possa confortá-los nesse momento de grande dor, em que as palavras se apequenam

e o espírito busca amparo na Fé.

Com informações: Corpo de Bombeiros