Carretas transportam hélices gigantes de Torres Eólicas entre Lages-São Joaquim e Bom Jardim da Serra

Polícia Militar Rodoviária, por meio dos Postos 10 (Painel) e 21 (Bom Jardim da Serra), está desenvolvendo a escolta de peças para o parque eólico no mirante da Serra do Rio do Rastro. Pelo tamanho agigantado dos componentes, a PMRv, em concordância à Autorização Especial de Trânsito emitida pela SIE, tem desenvolvido um planejamento para que o transporte traga o mínimo de impacto para os usuários da rodovia SC-114.

Não obstante aos cuidados tomados pelas guarnições, é providencial que os demais condutores atentem para segurança viária, evitando ultrapassagens em locais de pouca visibilidade e sem a orientação dos patrulheiros. Além de hoje, o transporte também ocorrerá amanhã (sexta-feira), com deslocamento entre Lages e São Joaquim na parte da manhã e São Joaquim e Bom Jardim da Serra na parte da tarde.

Veja o Vídeo:

Com informações da Seção de Comunicação da 1ªCompanhia de Polícia Militar Rodoviária – Painel/SC.