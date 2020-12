Trânsito na Serra do Rio do Rastro sofrerá alterações de dezembro a janeiro

A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE) informa que o tráfego de veículos na Serra do Rio do Rastro sofrerá alterações durante os meses de dezembro e janeiro.

Para os motoristas que irão subir a Serra com destino ao Planalto, o tráfego ficará bloqueado das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 8h às 13h.

Já para os condutores que irão descer a Serra com destino ao Sul, o tráfego ficará bloqueado das 8h às 19h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 8h às 14h.

A alteração é necessária para não haver o encontro de veículos nos dois sentidos nos pontos mais críticos do trecho. O fluxo será controlado pela Polícia Militar Rodoviária Estadual (PMRV).

Intervenções em 25 pontos críticos

As intervenções serão realizadas em 25 pontos críticos, que passarão por melhorias. Em cada um deles serão aplicadas diferentes técnicas, de acordo com as necessidades específicas. Também será feita a retirada de blocos rochosos e outros materiais que estão soltos e sobre os taludes. Atualmente os trabalhos estão sendo realizados em sete pontos ao longo da rodovia.

A ação faz parte do programa Novos Rumos e conta com recursos do Governo Federal de mais de R$ 19 milhões. A previsão é que as obras sigam até maio de 2021.

O trabalho consiste em colocar telas metálicas de alta resistência com grampos para evitar quedas de bloco e movimentação de massa, problemas frequentes ao longo da SC-390, na Serra do Rio do Rastro. O plano de trabalho prevê que a intervenção ocorra de maneira simultânea em outros pontos da rodovia que faz a ligação entre o Sul e o Planalto catarinense.