Serra do Rio do Rastro terá tráfego liberado entre a noite desta quarta e manhã do dia 7

A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE) informa que o tráfego de veículos na Serra do Rio do Rastro (SC-390) será liberado pelos próximos dias, em função das comemorações de Corpus Christi. O trânsito estará livre desde as 19h de quarta-feira, 2, até as 7h de segunda-feira, 7, quando o serviço de restauração será retomado.



O secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Augusto Vieira, destaca que a medida visa potencializar a economia do turismo, importante para a região e para o Estado.



A partir de segunda-feira, 7, o tráfego volta a ser fechado nos horários já estipulados. Para os motoristas que irão subir a Serra com destino ao Planalto, o tráfego estará bloqueado das 7h às 18h, de segunda a sexta-feira. Já para os condutores que irão descer a Serra com destino ao Sul, o tráfego fica bloqueado das 7h às 19h, de segunda a sexta-feira. Aos fins de semana, o tráfego está sempre liberado.



Por Bianca Backes

Vanessa Pires Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade