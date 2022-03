Guerra na Ucrânia gera efeitos nas safras de SC e pode encarecer até o pãozinho

O conflito entre Rússia e Ucrânia provoca apreensão mundial e gera efeitos econômicos em todos os continentes. Entre os setores afetados pela guerra está o agronegócio de Santa Catarina.

Segundo o vice-presidente da Faesc (Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina), Enori Barbieri, até o pãozinho de cada dia pode ficar mais caro. Ele analisou as consequências para os mercados de grãos e fertilizantes e como isso impacta diretamente o Brasil e o Estado.

De acordo com Barbieri, 85% dos fertilizantes que o Brasil utiliza são importados e grande parte vêm da Rússia e Bielorrússia. A eclosão do conflito armado fez com que esses países parassem de enviar os produtos ao Brasil.

Neste primeiro semestre, ele acredita que o impacto da falta de fertilizantes não será tão grande no agronegócio catarinense. Isso porque o Estado não se encontra em período de plantio de safra. “Precisamos do produto para a safrinha do milho, mas certamente os produtores já têm em estoque”, aponta.

Para o vice-presidente, o abalo vira, sobretudo, no segundo semestre, caso o conflito persista. É preciso que o transporte marítimo seja liberado para que o fertilizante chegue ao Brasil.

Barbieri prevê que os preços dos produtos vão subir ainda mais nos próximos meses. “Sofremos uma grande alta no final do ano passado por falta de gás na Europa. A Rússia deixou de produzir ureia para abastecer o continente e os fertilizantes encareceram”, disse.

A continuidade do conflito fará com que os preços subam ainda mais pela alta demanda de fertilizantes em todo o mundo.

Com informações: NDD+