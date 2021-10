2ª EDIÇÃO DA RIO DO RASTRO MARATHON TERÁ NOVIDADES

A Rio do Rastro Marathon que entrou no calendário brasileiro de corrida e ciclismo já tem data confirmada para 2022. A segunda edição do evento, organizada pela Corre Brasil e o Mountain Do, vai ser nos dias 14 e 15 de maio, na espetacular serra de Santa Catarina. O fim de semana de provas vai ter algumas novidades para os atletas. E uma delas foi bastante solicitada por aqueles que querem se desafiar duplamente.

A partir do ano que vem, o evento que tem percursos que testam os limites dos atletas ao subir a Serra do Rio do Rastro, vai contar com a Missão dos Guardiões, que é participar das duas provas de corrida: 25km no sábado e 42km no domingo, que é a maratona de estrada mais difícil do Brasil, com ganho altimétrico de mais 2.500 metros. As largadas serão às 7 horas da manhã, em Lauro Müller e em Orleans.

Foto: Foco Radical

O nome Guardiões foi dado a todos aqueles que conquistaram a Rio do Rastro Marathon na primeira edição. “Se em 2021 apresentamos a história, as riquezas naturais e toda imponência da Serra aos atletas, transformando eles em guardiões, em 2022, a proposta é fortalecer esse compromisso, afinal um guardião tem a missão de proteger os mistérios por trás da Serra do Rio do Rastro. Da nossa parte, iremos proporcionar ainda mais estrutura aos atletas para que eles possam ter uma nova experiência, ainda mais memorável”, conta a produtora executiva da Rio do Rastro Marathon, Mariana Neves.

No ciclismo houve mudanças em relação a primeira edição. Permanece apenas a prova dos 40km de Mountain Bike, e a largada será às 9 horas da manhã, em frente ao Paredão de Orleans.

SEM SORTEIO DE VAGAS E ABERTURA DAS INSCRIÇÕES

Na Rio do Rastro Marathon os atletas não precisam participar de sorteio. Mas antes da abertura das inscrições já podem se cadastrar no site www.vemcorrer.com onde também será efetivada a participação para 2022. O primeiro lote abre no dia 10 de novembro, às 12h30. Serão 500 vagas para cada modalidade de corrida: 25km e 42km. Para participar das duas provas no mesmo fim de semana, o limite é de apenas 50 atletas.

O primeiro lote vai até o dia 10 de fevereiro, ou até atingir o limite de cada prova. O segundo lote, com número de vagas ainda não definido e sob análise, abre dia 11 de fevereiro. Já nos 40km de MTB, serão ao todo 150 vagas. As inscrições também seguem até atingir o limite técnico da modalidade.

Os atletas que transferiram a inscrição de 2021 para 2022 estão automaticamente inscritos e já estão relacionados no site www.riodorastromarathon.com.br onde também estão disponíveis mais informações e os valores das inscrições

NOVIDADES NA PREMIAÇÃO DA RIO DO RASTRO MARATHON

No ano que vem o público vai poder festejar com os melhores atletas na tradicional cerimônia de premiação, que neste ano não foi possível por causa do decreto em vigor devido à pandemia. O cinco primeiros dos 25km e 42km de corrida vão ganhar troféu e inscrição para 2023. Haverá também premiação por faixa etária.

Na Missão dos Guardiões (25 km + 42km) os três primeiros no masculino e feminino vão ganhar troféu, e todos que completarem as duas provas, vão receber a medalha finisher 67km.

“Toda nossa trajetória foi construída a quatro mãos, ouvindo o atleta. E novamente, ouvimos as sugestões e criamos a modalidade Missão dos Guardiões, a fim de valorizar ainda mais os corredores que se desafiam duplamente na serra, totalizando 67km em dois dias de prova e que merecem uma medalha super especial”, comenta Ricardo Ziehlsodrff, diretor técnico da Rio do Rastro Marathon.

No Desafio 7K da Santa, as três mulheres e os três homens mais rápidos nos últimos 7km da maratona, trecho considerado o mais difícil da serra, vão ganhar inscrição para a 3ª edição do evento.

Já a premiação dos 40km MTB será com troféu para os cinco primeiros gerais masculino e feminino.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OS ATLETAS

Logo depois do evento, a organização enviou uma pesquisa de satisfação aos corredores e ciclistas para avaliar a primeira edição da Rio do Rastro Marathon. Saber dos atletas os pontos positivos e o que pode ser melhorado para o evento de maio de 2022.

Boa parte dos inscritos participou da pesquisa e entre as questões respondidas, 96,8% dos atletas avaliaram o evento em geral como excelente ou muito bom. Já 97% deles aprovaram o kit do atleta. A hidratação do percurso e no pós-prova teve 94% de aprovação, e 90% dos atletas consideraram positivo o mirante da Serra do Rio do Rastro, em Bom Jardim da Serra, ser o local da chegada.

Em relação a escolha do local da prova, 65,6% dos inscritos ainda não tinham corrido ou pedalado na Serra de Santa Catarina. A pesquisa também perguntou sobre a edição de 2022 e 63,9% dos atletas responderam que vão estar presentes e 25,4% tem interesse em voltar a participar da Rio do Rastro Marathon.

A Corre Brasil e o Mountain Do também perguntaram sobre os protocolos de saúde utilizados para a prevenção do coronavírus, durante os três dias de evento, desde a entrega dos kits até a chegada, e 96% dos participantes da pesquisa consideraram excelente ou muito bom.

Sabine Weiler- Jornalista , JP/ Assessora de Imprensa Corre Brasil