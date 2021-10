Morador é alvejado por fezes e urina lançados por avião comercial

Companhia aérea negou em primeiro momento, mas teve que confirmar depois que o homem rastreou o avião por aplicativo.

Um avião comercial liberou grande quantidade de fezes e urina sobre um homem no Reino Unido, na região de Windsor. A consequência é que um homem ficou coberto por “esgoto humano”, enquanto cuidava do jardim de sua casa. Os “fluidos” se espalharam por toda a área, que foi totalmente tomada, de acordo com o jornal Daily Mail.

Em declarações ao fórum de aviação do The Royal Borough Of Windsor e Maidenhead, a vereadora Karen Davies disse que ficou “horrorizada” com o incidente. O procedimento não é normal, de acordo com a entidade. Presume-se que o clima quente pode ter sido um dos motivos para a ocorrência.

Isto porque geralmente os banheiros dos aviões armazenam o esgoto em tanques especiais, que são descartados assim que a aeronave pousa. Ainda assim, quando excrementos vazam, normalmente congelam antes de chegar ao solo, devido às baixas temperaturas na altitude.