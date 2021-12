Uma pedra se desprendeu do paredão na Serra do Rio do Rastro, próximo onde foi instalada a conteção, durante a noite desta terça 07 de dezembro de 2021. O fato foi relatado por pessoas que passavam pelo trecho da Serra momentos após o incidente. Segundo informações não houve feridos e as equipes já estão provienciando a retirada da mesma.

Video Redes Sociais: