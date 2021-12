Centro de São Joaquim recebe revitalização de sinalização horizontal

Um trabalho para deixar a cidade de São Joaquim mais atraente está sendo executado nas ruas centrais do município. A prefeitura através de licitação contratou uma empresa especializada em sinalização viária.



As principais ruas do centro da Cidade da Neve vão receber pinturas nos meios-fios, faixas de pedestres, faixas laterais de indicação de estacionamento, eixo da pista e postes. Este trabalho visa deixar o centro com aspecto melhor.



A prefeitura pede para que a população e moradores tenham paciência com o trabalho para embelezar a cidade, se verem cones respeitem e não tirem para avançar, o respeito e educação é muito importante para o desenvolvimento de obras de melhorias na cidade.



Somente no primeiro dia duas faixas de pedestres precisaram ser refeitas novamente, pois motoristas furaram o bloqueio dos cones e passaram em cima da tinta fresca estragando o trabalho, que é para embelezamento e segurança de todos.



A Polícia Militar de São Joaquim está ajudando nesta ação e alerta aos motoristas que poderão ser multados se furarem os bloqueios durante as obras, se as pessoas não tem respeito, terão que arcar com as consequências e vai doer no bolso.

Fotos: Dionata Costa

Por Assessoria de Comunicação Prefeitura de São Joaquim