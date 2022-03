Governo do Estado promove roadshow para concessão do Complexo Turístico do Mirante da Serra do Rio do Rastro

Interessados em discutir pontos sobre o projeto de concessão das áreas do Complexo Turístico do Mirante da Serra do Rio do Rastro poderão participar do roadshow que será realizado pelo Governo do Estado na próxima semana, nos dias 24 e 25 de março. As sessões serão realizadas de forma individualizada por videoconferência, com duração de até 60 minutos para cada grupo. Para participar, basta reservar um horário no site: especial.sc.gov.br/ppi/roadshows/mirante-da-serra-do-rio-do-rastro/

A proposta é coordenada diretoria de Desestatização e Parcerias da Secretaria de Estado da Fazenda (SEF/SC) e pela Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina (Santur). “Diferentemente da audiência pública, que tem um caráter mais popular, o roadshow é um momento de diálogo com potenciais investidores para ouvirmos suas impressões sobre o projeto e oportunizar eventuais aperfeiçoamentos”, explica o diretor de Desestatização e Parcerias, Ramiro Zinder.

As próximas etapas são o envio dos estudos para análise prévia ao Tribunal de Contas em maio, lançamento de edital de licitação em agosto e em outubro, o edital será lançado na Bolsa de Valores (B3), para atrair investidores.

Localizado entre as cidades de Bom Jardim da Serra e Lauro Müller, o Mirante da Serra do Rio do Rastro promove uma vista panorâmica da Serra catarinense. O projeto de concessão prevê a modernização do local, incluindo operação e manutenção, além de investimentos em infraestrutura. Entre as melhorias previstas estão a construção de centro de visitantes, centro de educação ambiental, pontos de apoio nas trilhas, hospedagem, tirolesa, pista de patinação interna, estação de ski e restaurante.

Por Assessoria de Comunicação da Secretaria da Fazenda Michelle Nunes