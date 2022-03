Sindicato Rural abre nova turma do Técnico em Agronegócio no polo de São Joaquim

O Curso Técnico em Agronegócio da Rede e-Tec Brasil iniciou uma nova turma no último fim de semana no polo de São Joaquim. A iniciativa é do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Santa Catarina (Senar), órgão vinculado à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado (Faesc), em parceria com o Sindicato Rural do município.

A aula inaugural contou com a presença da representante do Senar/SC, Mayra Figueiredo que destacou a alegria em iniciar uma nova turma.

O presidente do Sistema Faesc/Senar-SC, José Zeferino Pedrozo, ressaltou a satisfação por contribuir com a qualificação técnica destinada, prioritariamente, a quem atua no campo. Pelo histórico bem-sucedido das diversas turmas já formadas e pelo crescente desenvolvimento do agronegócio no Estado, temos a certeza de que os alunos que estão iniciando agora terão grandes oportunidades de crescimento na carreira, além de contribuírem também para o desenvolvimento do setor”.

Foto: divulgação Sistema Faesc/Senar-SC