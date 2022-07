ATENÇÃO!

Muita atenção ao trafegarem pela Serra do Rio do Rastro. A vistoria realizada pela Coordenação Regional de Proteção e Defesa Civil na tarde deste sábado, 16.07.22, constatou risco de alta potencialidade de desprendemento rochoso e deslizamentos sobre a Rodovia, podendo atingir veículos, bicicletas e pessoas. A PMRv continuará com seu belíssimo trabalho de monitoramento e controle de tráfego na Serra do Rio do Rastro.