O ‘galinho do tempo’ que previa quando ia chover

Este clássico das casas brasileiras consegue prever se o tempo ficará bom ou se irá chover.

Toda casa de interior que se preze costuma ter aquele enfeite chamado de “galinho do tempo”, que “prevê” qual vai ser o clima do dia. Parece mágica: quando o galo fica azul, está indicando que o tempo está bom, ou seja, que não vai chover. Mas se ele estiver rosa, quer dizer que vem chuva por aí….

É bem verdade que a previsão do tempo é algo muito mais complexo que envolve várias variáveis. Atualmente, a meteorologia utiliza de muitos equipamentos que estudam as propriedades da atmosfera para conseguir prever se irá chover ou não, tais como barômetros (medem a pressão do ar), termômetros (medem a temperatura do ar) e higrômetros (medem a umidade).

Assim, os galinhos do tempo na verdade não conseguem determinar as variações do tempo que ocorrerão no futuro; em vez disso, eles apenas servem para registrar as variações do clima no momento. Mas, como ele faz isso?

Bem, esse bibelô possui uma solução aquosa de cloreto de cobalto II em sua superfície, que estabelece o seguinte equilíbrio químico:

[CoCℓ 4 ]2- (aq) + 6 H 2 O ( ℓ) ↔ [Co(H 2 O) 6 ]2+ (aq) + 4 Cℓ1- ( aq)

O íon [CoCl 4 ]2- (aq) apresenta cor azul, sendo que o seu número de coordenação (quantidade de ânions que cercam o cátion no arranjo cristalino) é 4. Já o íon [Co(H 2 O) 6 ]2+ apresenta cor rosa e seu número de coordenação é igual a 6.

Segundo o Princípio de Le Chatelier, esse equilíbrio pode ser deslocado para a direita, deixando o sal rosa ou para a esquerda, ficando com a cor azul. Existem dois fatores no caso dos “galinhos do tempo” que podem deslocar o equilíbrio iônico dessa reação, que são:

1- Grau de hidratação:

Quando o tempo está seco o sal fica anidro, visto que a quantidade de água na atmosfera é baixa, o equilíbrio se desloca no sentido da reação inversa, de formação da água e do íon [CoCl 4 ]2- . Assim, o sal fica azul, indicando que o tempo está seco, sem previsão de chuva.

No entanto, quando o ar está úmido a reação é deslocada no sentido da reação direta, de formação do sal hidratado ([Co(H 2 O) 6 ]2+), que é rosa. Portanto, quando o galo fica rosa, indica tempo úmido com possibilidade de chuva.

2- Variação da temperatura:

Em dias quentes (temperatura alta) o equilíbrio da reação se desloca no sentido da reação que absorve calor (endotérmica), que, nesse caso, é a inversa. O galo fica, então, azul, confirmando que o tempo será de calor.

Já em dias frios, a temperatura baixa faz com que o equilíbrio seja deslocado no sentido da reação que libera calor (exotérmica), que, no exemplo considerado aqui é a direta. Nesse caso, o galinho do tempo fica rosa, confirmando que será um dia frio.



Por Jennifer Fogaça

Graduada em Química