No início da noite desta terça-feira, 07, por volta das 18h30, a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) informou que o trânsito está totalmente liberado no KM 405,950, da SC-390, no trecho da Serra do Rio do Rastro.

Durante o dia foram empregadas equipes para realizarem a retirada da barreira que caiu na noite dessa segunda-feira 06, na Serra do Rio do Rastro, onde a mesma ficou em meia pista, neste momento o trânsito flui normalmente e a barreira já foi totalmente retirada.