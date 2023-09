Uma queda de barreira foi registrada na manhã desta terça-feira, dia 26, na Serra do Rio do Rastro. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de Bom Jardim da Serra informou que o trânsito na rodovia SC-390 está liberado e o local da ocorrência sinalizado.

A queda de barreira aconteceu na SC-390 no km 406,500 em Lauro Müller. A guarnição da PMRv esteve no local e sinalizou a rodovia. O trânsito está liberado e a equipe de limpeza já foi acionada para desobstrução do material.