Urgente: Serra do Rio do Rastro interditada

A SC-390, Serra do Rio do Rastro

Muita água e pedra na pista

Trânsito interditado.

⚠️ MUITA ATENÇÃO ⚠️

Imagens impressionantes da serra do rio do rastro. Segundo a meteoros teremos muita chuva ainda entre hoje e amanhã. Evite sair de casa desnecessariamente, e qualquer urgência entre em contato com a defesa civil através do 199 ou bombeiros militares através do 193.

As fortes chuvas causaram, até o momento, ocorrências em 71 municípios de Santa Catarina, conforme dados do Governo do Estado. As cidades são afetadas por chuvas intensas, alagamentos, deslizamentos e granizo que atingiram residências, estradas e centros urbanos em diversas regiões.