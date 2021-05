Boulevard de São Joaquim recebe limpeza e reforma de grades pluviais

A prefeitura de São Joaquim, através da secretaria de obras, executou uma força tarefa na tarde deste último sábado (29), no objetivo de fazer a limpeza e a restruturação das grades, ao longo do Boulevard que compreende as ruas Major Jacinto Goulart e Manoel Joaquim Pinto.

A rua precisou ser fechada em alguns pontos, enquanto as equipes da secretaria de obra faziam a retirada das grades e a limpeza das canaletas. Centenas de quilos de sujeira, lixo e entulhos que obstruíam as canaletas foram retirados manualmente com pás e carrinho de mão deixando o sistema pluvial do Boulevard completamente limpo, evitando desse modo a formação de poças e alagamentos da área central de São Joaquim.

As grades foi a parte mais difícil do trabalho, pois muitas estavam retorcidas e quebradas pelo peso dos automóveis, foi necessário retirar todas as grades e endireitar com uso de marretas e depois soldá-las utilizando aparelhos de soldagem elétrica em toda extensão do Boulevard, deixando as ruas mais seguras para veículos e pedestres.