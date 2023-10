Serra do Rio do Rastro será fechada no domingo; veja horários

A Serra do Rio Rastro terá a circulação de veículos interrompida no próximo domingo (29), entre 6h e 11h, para um evento de ciclismo que irá ocupar o trecho. Os pontos de fechamento ficarão no Parador Mirante 12, em Lauro Müller, e no posto da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) em Bom Jardim da Serra.

O primeiro deles está na altura do KM 415,7 da rodovia SC-390, enquanto o segundo fica no KM 402,8. Após o término da prova, o trânsito estará liberado mais uma vez apenas para veículos leves (automóveis e motos), micro-ônibus e caminhões com peso bruto total (PBT) de até sete toneladas. O local ainda passa por reparos diante dos estragos causados pelas fortes de chuva de outubro.

O evento que irá ocupar a rodovia é o Desafio Serra do Rio do Rastro, que chega à sua 18ª edição em 2023. A largada dos ciclistas ocorre no Centro de Lauro Müller, na Rua Henrique Lage. Já a linha de chegada estará demarcada no posto da PMRv em Bom Jardim da Serra.