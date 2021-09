Paulinho Mocelin “Da Camionete Branca” hoje (17) no Terraço Pub em São Joaquim

O Terraço Pub, juntamente com a Effectus, Saint Beer e Snow Case/Conserta Smart apresentam o show com o fenômeno da música gaúcha Paulinho Mocelin do famoso hit “Camionete Branca”.

Paulinho Mocelin é tido como sucesso na música gaúcha gaudéria, mas tem uma grande importância das suas referências no sertanejo universitário. Paulinho é um músico completo, gaiteiro, cantor, compositor, arranjador e produtor musical, tendo trabalhos de destaque e sucesso no cenário da música do sul. Como compositor tem uma marca expressiva de sucessos conquistados, muitos alcançaram o primeiro lugar nas rádios e algumas das mais tocadas do ano, incluindo a dupla nacional Fernando e Sorocaba.

Como gaiteiro se destaca pelo estilo debochado e fandangueiro, quem o escuta já conhece pelo seu jogo de fole e a suavidade de notas simples, alegres e comerciais, sempre preocupado em tocar para o povo. Tudo isso fez com que se tornasse um dos músicos mais conhecidos e respeitados do Sul do País, também pelo jeito humilde e carismático, conquista por onde passa uma legião de amigos.

Paulinho Mocelin se apresenta na noite desta sexta-feira (17) No Terraço Pub em São Joaquim com a participação especial dos músicos Martinez e Diana, a abertura da casa é as 19hs com a apresentação de Junior Andrade e Cavnejo em uma noite especial em um dos eventos mais aguardados do ano.