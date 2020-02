Incógnita – Por Henrique Córdova

Se eu lembrasse:

A cor dos teus cabelos,

A de tua pele,

A de teus olhos,

A espessura e forma de teus lábios,

A tonalidade de teus dentes,

A intenção do teu sorriso,

Saberia quem tu és?

O sonho, que tive, longo,

Revelou os teus gestos,

Mostrou tuas lágrimas,

O teu sorriso indecifrável,

As tuas mãos sem detalhes,

As tuas vestes indefinidas,

Ora claras, ora escuras, ora coloridas.

Não alcancei o que fazias,

Só sei que algo fazias:

Ias para o norte,

Voltavas, choravas e sorrias,

Misturavas humores…

As tuas passadas, largas e suaves,

Tanto ao ires, quanto ao vires,

Traçavam no caminho nevado,

O monótono desenho, em preto e branco,

Das figuras indecisas,

Até quando a noite começava a cair.

Na claridade do dia que se impunha,

A fumaça que levantava do solo úmido,

Refletindo labaredas do seio da terra,

Mais se dissipava, quanto mais subia.

Em meio à luminosa manhã,

Tão límpida e tão pura.

Lúcido e em vigília,

Nada mais vi,

Nem mesmo senti,

O que na escuridão,

Senti e vi,

Sem distinguir.