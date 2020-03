Brasil se destaca no mercado doméstico e internacional de turismo. A princípio, apesar de toda a nossa falta de infraestrutura, insegurança, conectividade, passagens aéreas caríssimas… o destino turístico Brasil vem se destacando no mercado doméstico e internacional.

Dessa forma, em 2019, apenas no primeiro semestre o país cresceu 30% entre turistas brasileiros, segundo dados do Expedia Group. “Portanto, o Brasil vive um momento de retomada econômica e crescimento nas viagens para muitos de seus destinos.

Todavia, para explorar ao máximo essa oportunidade é necessário conhecer os diversos tipos de viajantes e seus hábitos. assim, esse é o principal objetivo do Expedia Group por aqui: que nossos parceiros estejam sempre bem preparados e munidos de informações para atender da melhor forma quem visita as cidades brasileiras”, comenta Raquel Lima, area manager para o Brasil do Expedia Group.

Assim sendo, viajantes estrangeiros gastaram mais com meios de hospedagem, com diária média US$ 30 acima do que a paga por turistas domésticos. Com isso, Porto de Galinhas, São Paulo, Angra dos Reis, Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu são os destinos com a maior diária média paga por esse público, enquanto Curitiba, Recife, Manaus, Belém e Goiânia apresentam alguns dos valores médios mais baixos. Dessa forma, apenas em setembro, o gasto desta parcela cresceu 4,86%.

Por outro lado, turistas internacionais, acostumados a viajar, planejam os deslocamentos com maior antecedência, fazendo a reserva com uma média de 31 dias antes da viagem, bem ao contrário dos brasileiros que deixam geralmente para última hora e por conta disso não encontram o que desejam, pagam mais caro, ou então, na pior das hipóteses, sequer conseguem reservas. Contudo, se os viajantes internacionais gastam mais e por mais tempo quando viajam, seus métodos de reserva ainda são mais tradicionais: apenas 22% deles o fazem pelo smartphone, enquanto entre os viajantes domésticos o percentual sobe para 41%.

Naturalmente, os países que mais enviaram viajantes ao Brasil em 2019 foram: Estados Unidos, Argentina, Reino Unido, Chile e França. Todavia, há outros mercados que cresceram e se aproximaram desses durante o ano: Emirados Árabes, Portugal e Colômbia são países de origem em que a demanda por viagens ao Brasil dobrou ou ficou perto disso, em relação a 2018. Emfim, enquanto as viagens domésticas se distribuem de forma uniforme ao longo do ano, os deslocamentos internacionais apresentam comportamentos diferentes. Por exemplo, no caso da Argentina e do México, 50% da demanda se concentrou nos três primeiros meses do ano. Viagens da França, por outro lado, tiveram um pico em agosto, enquanto 25% dos oriundos da Alemanha escolheram novembro e dezembro para vir ao Brasil.