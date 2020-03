Reunião debate projetos para impulsionar o turismo catarinense

A presidente da Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina – Santur, Flávia Didomenico coordenou esta semana, reunião sobre os projetos de criação da Rota Cênica e o Serra-Mar, que tem como proposta integrar três regiões turísticas da Serra Catarinense, Encantos do Sul e Caminho dos Canyons.

A reunião em Florianópolis foi representada pela assessora de turismo da Amures/Conserra, Ana Vieira, o assessor de Tecnologia da Informação da Amures, Anderson do Amarante, arquiteta responsável pelo projeto Altos do Corvo Branco, Dinah Marcia Nazari de Souza, turismólogo de São Joaquim Marcelo Alves Di Jura e o secretário de Turismo de Urubici Ederaldo Sgrott.

A proposta da rota cênica vem sendo discutida há vários anos e agora as Instâncias de Governanças Regionais – IGRs buscam apoio do Governo do Estado, especialmente na área de infraestrutura viária. A presidente da Santur frisou que o papel da Agência é ser a interlocutora junto aos outros órgãos de Governo para que projetos como esse sejam viabilizados.

Em novembro do ano passado a Santur firmou um acordo de cooperação com a empresa Biosfhera Empreendimentos Ambientais para a execução do projeto Rotas Cênicas Catarinenses. A iniciativa prevê que sejam estabelecidas ações conjuntas para impulsionar o turismo por meio da estruturação de caminhos que apresentem belezas naturais, culturais, históricas, recreativas e arqueológicas.

O representante da empresa Biosphera, Luiz Henrique Gevaerd fez uma apresentação ao grupo sobre o projeto, que inclui visitas técnicas, capacitações e formação de equipes, entre outras diretrizes. A assessora de Turismo da Amures defendeu o caráter integrativo do projeto. “Do ponto de vista estrutural, são regiões mais frágeis. Então precisamos de um olhar diferenciado e apoio para iniciativas como essa”, pontuou.

Parcerias

Um dos encaminhamentos da reunião foi um encontro técnico que acontecerá na Amures, dia 26 de março no período da tarde. Serão convidadas as lideranças regionais, municipais, empresários, comunidade e até representantes da indústria que possam ser parceiros e possíveis investidores num projeto de criação da Rota Cênica e o Serra-Mar.

A proposta defendida por Ana Vieira foi de fatiar o projeto por regiões, segmentos e municípios. E este será o foco da reunião dia 26 de março em Lages.

A presidente da Santur, disse que o desafio será as regiões entregar os projetos para que sejam validados pelo governador, que pretende realizar uma missão à China em abril, onde buscará empreendedores ao projeto.

Por Oneris Lopes