Janaína e seu diagnóstico… – Por Henrique Córdova

A atual Deputada Estadual paulista -Janaína Pascoal – nasceu politicamente do ventre da crise que culminou com o impedimento (impeachment) de Dilma Rousseff, no processo do qual ela, como um doce-amargo, pura, inteligente e patriota, dominou o proscênio de bicuda tragédia urdida por um solar (HÉLIO) e velho advogado petista arrependido.

Saiu do episódio com um capital político apreciável, como demonstrou a eleição que a levou a desempenhar um mandato popular na Assembleia Legislativa do grande e poderoso Estado de São Paulo. Lá, em ambiente onde núcleos de poder imperam e apenas fingem acatar interferências de novatos, ela se diluiu nas águas comuns e perdeu o estrelato.

Mas, espíritos como o seu, depois de experimentarem o sedutor gosto da fama, dificilmente têm resignação tática e paciência estratégica, para realizar a potencial liderança e firmar uma posição, que, com o tempo, amadurece, se impõe e é respeitada. Em política, relâmpagos brilham por um segundo e desaparecem, mas estrelas, se tiverem energia, brilham sempre… Janaína tem talento e oportunidades para usá-lo com sucesso.

O que não pode é deixar-se contaminar pelo mundo cruel dos beneficiários do poder espalhados por todos os cantos e que perderam suas benesses, muitas vezes espúrias, quando alguém, em nome do povo, como é o caso de Bolsonaro, opõe barreiras às suas ambições argentárias ilegítimas. Para a mídia tudo estaria bem no Brasil e o Governo atendendo ao bem comum, se parte do dinheiro do povo continuasse fluindo para os seus cofres…

O Congresso Nacional erigiria uma estátua a Bolsonaro se ele pagasse com o dinheiro do povo os votos para cuja enunciação deveriam servir de critério único os interesses nacionais e nunca os bolsos pessoais. Por isso, Deputada Janaína, por não transigir com a corrupção que permeou as instituições públicas e privadas é que Bolsonaro foi transformado no judas diariamente malhado… Mas, Deputada, não se iluda. Bolsonaro não está só, como Vossa Excelência proclama e ataca.

Ele está com o povo brasileiro, contra o qual estão as instituições sugadoras de seu sangue… Será, Deputada, que Vossa Excelência, ao anunciar que o Presidente eleito está isolado e maduro para cair, não está sonhando com o seu protagonismo em outro processo de impeachment para voltar à cena? Às vezes, no mundo político as sombras nos levam a delírios… Delírios que, no caso, o clamor das ruas dissipará no próximo dia 15.