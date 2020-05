Diagnóstico do Turismo da Serra Catarinense será apresentado em Webconferência

Gestores de turismo, empreendedores de equipamentos turísticos, representantes da Santur e Ministério do Turismo, são alguns dos participantes confirmados para a web conferencia que tratará da devolutiva do Plano de Desenvolvimento Territorial da Serra Catarinense, a partir das 14 horas desta quarta-feira (27).

O plano é fruto do levantamento de quase um ano de trabalho do Sebrae, junto aos 18 municípios da Serra Catarinense com recursos da ordem de R$ 300 mil de emenda da deputada federal Carmen Zanotto. Organizado pelo Conselho de Turismo da Serra Catarinense – Conserra em parceria com Amures, Sebrae, Cisama e Ministério do Turismo, o evento desta quarta-feira vai propor ações para o desenvolvimento integrado do turismo na região.

“Esse diagnóstico é o documento mais completo já produzido sobre turismo da Serra Catarinense e vai além, porque sugere ações a partir do levantamento de campo”, observa a assessora de turismo da Amures, Ana Vieira. Segundo ela, o consultor do Sebrae, Carlos Capellini, conduzirá a apresentação da Oficina de Validação.

Caberá também a consultoria do Sebrae, fazer uma análise do diagnóstico e orientar os municípios acerca das estratégias para o desenvolvimento. Dentro do plano está previsto, ainda, a utilização de um sistema de gestão para o planejamento do turismo, denominado Gestão Estratégica Orientada para Resultados – Geor, em parceria com o SEBRAE.

No encontro haverá uma ampla discussão do Planejamento Estratégico como forma de avançar com ações perenes, independente das pessoas que estejam na gestão do turismo nos municípios.

Por Onéris Lopes