Paladar em alta! Charcutaria Vô Ludi e Mercado Minuano inauguram novo espaço em São Joaquim

São Joaquim ganhou agora um novíssimo e moderno espaço que une Charcutaria Vô Ludi e o Mercado Minuano em um só endereço em um ambiente repleto de surpresas e produtos característicos da bom paladar serrano e tudo por aquele preço especial, dedicado para seus clientes e frequentadores.

Veja o Video:

A Família da Vô Ludi não poupou esforços e inaugurou na manhã deste último sábado (27) o mais recente endereço do Mercado Minuano e da Charcutaria na Avenida Ivo Silveira, próximo a Churrascaria Schlichting com uma complexa variedade de produtos como salames, queijos, geleias, pães, bolachas, chocolates caseiros, condimentos, pelegos, tapetes, cachaças artesanais e um completa linha de cervejas que se estende desde a primeiríssima Bierbaum, Eisenbahn, Lonh Bier e até mesmo uma a famosa cerveja espanhola Estrella Galicia.

A Charcutaria Vô Ludi ainda investiu em um duplo espaço, como um mezanino do lado interno e uma deck do lado externos para que seus clientes possam degustar as cervejas, vinhos e as melhores guloseimas da Casa.

O Mercado Minuano está aberto das 08:00 as 12:00hrs e das 14:00 as 20:30hrs e nos Domingos das 08:00 as 13hrs e a Charcutaria estará atendendo com horários diferenciados para melhor atendê-lo.

Charcutaria (do francês charcuterie, de chair, “carne” e cuit, “cozida”), salsicharia, também conhecida pelo termo italiano salumeria, é o ramo da indústria alimentar dedicado ao preparo e venda de produtos de carne de porco curada, como bacon, presunto, salsichas, terrinas, galantinas, patês e demais guloseimas e condimentos da culinária.

Veja as imagens: