Ministro do Turismo irá receber pedido de vitivinicultores para que São Joaquim se torne um polo de Turismo do Vinho

O Ministro do Turismo, Gilson Machado, cumprirá agenda em Santa Catarina nesta sexta-feira (14), a convite do Deputado Federal Daniel Freitas.

O roteiro inicia em Balneário Camboriú, onde o Ministro irá conhecer o projeto de alargamento da faixa de areia da Praia Central e fará visita in loco às obras e também ao Centro de Convenções de Balneário Camboriú. Em Itapema, visitarão o calçadão da orla central.

A agenda segue com almoço em Bombinhas, onde serão inauguradas as passarelas que interligam as praias de Bombas, do Ribeiro e do Centro; com cerimônia de entrega de repasse do Fundo Geral do Turismo – Fungetur. As obras de construção das passarelas tiveram investimento de R$ 2.629.248,00 do Ministério do Turismo e R$ 121.072,80 de contrapartida do Município.

O Ministro e o Deputado farão ainda, a inauguração da obra de pavimentação de acesso à Praia de Bombinhas, com investimento total de R$ 4.621.788,74; sendo R$ 4.617.166,95 de aporte do Ministério do Turismo e R$ 4.621,79 de contrapartida do Município. Ele irá conhecer, ainda, a Ilha de Anhatomirim.

A agenda do Ministro Gilson Machado em Santa Catarina finaliza em encontro articulado pelo Deputado, com representantes e empresários da Associação Vinhos de Altitude Produtores. O principal objetivo será a apresentação dos anseios dos vitivinicultores de Santa Catarina, para que o Terroir de altitude se torne um polo de turismo condizente com a qualidade excepcional dos vinhos produzidos na região.

Por Tuliana Rosa