Tragédia: Homem se atira dentro da Catedral em Lages

Homem tira a própria vida com um tiro, após ter rezado, no altar da Catedral. Segundo informações ele terminou o momento de fé, e atirou no queixo, e estava de joelho.

Um empresário, aparentando cerca de 40 anos, acabou tirando a própria vida com um tiro de revólver, disparado no altar da Catedral Diocesana de Lages.

A tragédia ocorreu no início da tarde desta quinta-feira, 13 de maio, por volta das 13h30min, e de imediato a Polícia Militar e IGP foram acionados, sendo que o da vítima também chegou ao local.

Segundo informações do Médico Regulador do SAMU, óbito confirmado de masculino, não sendo possível identificar a idade.

É uma regra da Imprensa em não divulgar suicídios, porém trata-se de um caso totalmente atípico, já que o ato foi praticado dentro da Igreja Matriz de Lages.

Com informações Milton Barão