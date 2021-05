Santa Catarina recebe prêmio internacional de excelência em turismo na Fitur Madri 2021

O Governo do Estado foi agraciado nesta quarta-feira, 19, com o Prêmio Silvia Zorzanello, uma das categorias do Prêmio Excelências, que faz parte da programação da Fitur Madri 2021, feira internacional de turismo realizada na Espanha. O troféu homenageia destinos e personalidades que se destacam no desenvolvimento do turismo do Brasil e reconhece o trabalho realizado na promoção e qualificação do destino em um cenário de pandemia.



“Temos esse compromisso com o setor de turismo. Estamos destinando recursos para vários projetos, como melhorias em rodovias e sinalização turística, além de apoiar iniciativas em diversos municípios com o objetivo de impulsionar e qualificar os atrativos. Essa premiação vem para confirmar que estamos no caminho certo”, destaca o governador Carlos Moisés.

“Ficamos muito contentes com a notícia. Trata-se de uma distinção de alcance internacional, que coloca nosso Estado na vitrine dos principais destinos turísticos mundiais. À frente da Santur, focamos nosso trabalho na qualificação das atividades para melhor receber os visitantes e ao mesmo tempo fortalecer este setor tão relevante na geração de emprego e renda para os catarinenses”, comemora o presidente da Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina (Santur), Leandro “Mané” Ferrari.

O troféu foi recebido pelo secretário executivo do Ministério do Turismo, Daniel Nepomuceno, que representou Santa Catarina no evento. A entrega foi feita pelo presidente do Grupo Excelencias, José Carlos de Santiago.

Por Renan Koerich

Assessoria de Imprensa Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina – Santur