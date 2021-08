Bocaina do Sul ganha espaço para cursos e comercialização do vime

Desde o dia 7 de agosto o município de Bocaina do Sul, no Planalto Serrano, conta com o Centro de Comercialização União do Vime. O empreendimento foi inaugurado na comunidade de Areão, às margens da BR 282, local estrategicamente escolhido para dar ainda mais visibilidade à produção da agricultura familiar local. No local estão expostos e disponíveis para venda artesanatos de vime e de outros materiais, queijo, mel, hortaliças, frutas, panificados, pinhão, entre outros produtos do campo. O espaço conta também com sala para capacitações.

Saulo Luiz Poffo, extensionista rural da Epagri em Bocaina do Sul, conta que a Epagri vem apoiando os produtores de vime do município há mais de duas décadas. “O Centro é resultado do trabalho de organização do produtor e da produção”, diz ele. O investimento para efetivação do empreendimento conta com recursos públicos estaduais e municipais, além de contrapartidas dos produtores rurais e outras parcerias. O espaço para instalação do Centro foi cedido em comodato pela prefeitura do município.

Bocaina do Sul tem 650 famílias agricultoras. O vime é a principal fonte de renda de cerca de 100 delas, que trabalham no cultivo em área estimada de 150 hectares. Eles atuam tanto no preparo e venda das varas de vime verde ou seco, como na agregação de valor, produzindo artesanato, cestarias, utensílios e móveis a partir desta matéria-prima.

Cerca de 70 pessoas, entre lideranças municipais, técnicos, agricultores e púbico em geral estavam presentes no momento de inauguração. Dentre eles estavam o prefeito de Bocaina do Sul, João Eduardo Della Justina, o presidente da ADM Rio Dois Irmãos-Grupo União do Vime, José Lindomar de Liz Rosa, e gerente regional da Epagri da Região de Lages, José Márcio Lehmann.

Fonte: Epagri