Governo de Santa Catarina entra no TikTok para conversar com público mais jovem

O Governo de Santa Catarina está no TikTok. A plataforma será utilizada para dialogar sobre assuntos de interesse público com cidadãos mais jovens, que representam a maior parcela de usuários do aplicativo. A estreia é marcada por um vídeo que anuncia o investimento recorde em bolsas de estudo: R$ 467 milhões para o Uniedu. Para encontrar o perfil do Governo na rede social, basta pesquisar por @GovernoSC no aplicativo.

O TikTok é a oitava rede social mais utilizada no Brasil, segundo o Relatório Digital 2021 da agência We Are Social, e vem crescendo exponencialmente. De acordo com João Cavallazzi, secretário executivo de Comunicação, o objetivo do governo é usar a plataforma para levar informações relevantes, prestação de serviços e utilidade pública.

“A entrada do Governo do Estado no TikTok segue uma vontade do governador Carlos Moisés, que enxerga ali uma oportunidade de conversar com um público mais jovem. Eu acredito que ocupar esses espaços garante que a nova geração esteja a par de ações que influenciam diretamente o seu cotidiano. Com conteúdo de valor, o aplicativo pode se tornar uma ferramenta de cidadania. Se você possui conta no TikTok, siga o perfil do Governo SC”, afirma Cavallazzi.

Segundo Moema Mesquita, coordenadora da equipe que gerencia as redes sociais do Governo Catarinense, o novo perfil serve para completar o trabalho já realizado nas demais plataformas.

“A principal meta das redes sociais do Governo é levar a informação de forma descomplicada ao cidadão catarinense. Já estávamos no Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp e YouTube, e diariamente publicamos conteúdos com notícias, serviços e ações do Estado. Sentíamos que faltava conversar com o público mais jovem, e essa é a nossa intenção com a chegada no TikTok”, explica Mesquita.

Para encontrar o Governo de Santa Catarina nas redes sociais, basta digitar Governo SC ou o nome na íntegra nas barras de pesquisa. Como informado, o Estado também possui conta no Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp e YouTube.

