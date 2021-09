FENATRUTA – Restaurantes terão a truta como prato principal até 3 de outubro

Restaurantes de cidades da Serra Catarinense terão a truta como prato principal até 3 de outubro

Mais duas semanas. Os turistas que forem para a Serra Catarinense poderão se deliciar com o 5º Festival Nacional da Truta (Fenatruta), que vai até 3 de outubro. Pratos, petiscos e iguarias da gastronomia local baseados na truta, peixe de água doce e rico em ômega3, podem ser encontrados nos 14 estabelecimentos – restaurantes, bistrôs, cafés, empórios, churrascarias e pizzarias, além de pousadas e vinícolas – das cidades de Urubici, Bom Retiro e Bocaina do Sul, que participam da edição deste ano do Festival.

Além do atrativo gastronômico, as condições naturais, geográficas e culturais fazem da Serra um dos principais destinos turísticos do Sul do país. A hospitalidade dos moradores e a qualidade dos vinhos de altitude são atrações da região, além das pousadas, muitas delas nos cânions, próximas das cascatas, com passeios a cavalo e com contato direto com a natureza.

Não por acaso, as três cidades do evento oferecem serviços de alta qualidade, com hospedagem, alimentação, agenciamento de transportes e espaços para compras. Elas estão localizadas a meia distância entre Florianópolis, Lages, Tubarão e Criciúma – o acesso é outra atração, pela beleza das estradas nas serras do Rio do Rastro e do Corvo Branco. Por isso, a região tem recebido tantos turistas, aquecendo a economia local.

Foi neste cenário que a truta, bem adaptado a regiões montanhosas, ganhou status de produto nobre. Depois de Minas Gerais, Santa Catarina é o Estado que mais produz truta. A produção local cresceu 30% nos últimos sete anos, conforme dados da Associação Catarinense de Truticultores (Acatruta).

A Fenatruta é uma realização da Associação de Pousadas e Hotéis de Urubici e Bom Retiro (Pouserra), que reúne mais de 70 associados. O Sebrae/SC é, novamente, correalizador do evento, que conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Urubici. As seguintes empresas são as patrocinadoras: Belo Peixe, Suzin Vinhedos e Vinhos Finos, Vinícola Serra do Sol, Hospedaria Refúgio do Invernador, SOS Distribuidora de Alimentos, Serra Bela Hospedaria Rural, Vinícola Pericó, Vinícola Leoni Di Venezia e Urupema Vinhos De Altitude.

A presidente da Pouserra, Elisa de Liz, reforça a importância do evento para a Serra Catarinense. “A Fenatruta surgiu para prestigiar a qualidade da gastronomia local e regional e também para diminuir as taxas de sazonalidade na baixa estação. Criamos o Festival em 2016 com a missão de promover a região e envolver os principais estabelecimentos de gastronomia, pousadas, vinícolas e operadores de turismo. O festival contribui muito para o crescimento da região serrana”.

Por conta do grave pico de infectados pelo novo coronavírus no ano passado, o evento foi suspenso, mas este ano, com as vacinas sendo aplicadas e os números de casos reduzindo, o Festival foi retomado e segue todos os protocolos de segurança.

RESTAURANTES E OS PRATOS QUE CADA UM ELABOROU

Armazém Vale Das Montanhas (Quiche de truta da montanha)

Bodegão Da Serra (Rondelli de coalhada da Serra com truta defumada)

Casa Negra Trutaria (Truta Mediterrâneo)

Casarão Da Serra (Divina Truta)

Château Du Valle (Prato du Vô Carlito)

Eco Hospedagem Yahoo (Truta crocante com gratin de pimentões e cama de polenta)

La Fondue Müller (Truta Müller)

Manali Bistrô (Truta gorgonzola com pinhão)

Montês (Mezzaluna)

Panificadora Vó Maris (Escondidinho de Truta Defumada)

Paradouro Morro do Campestre

Restaurante Véu de Noiva (Trouxinha de Truta)

Semola Culinária Italiana (Truta Campestre)

Thera Wine Bar e Restaurante (Truta and Chips)

Fazenda Morro do Campestre (Truta Campestre)

SERVIÇO

O QUE? 5º Festival Nacional da Truta (Fenatruta)

QUANDO? De 3 de setembro a 3 de outubro de 2021

ONDE? Em 14 estabelecimentos de Urubici, Bom Retiro e Bocaina do Sul

Por Paulo Scarduelli Fotos: Divulgação Fenatruta 2021