Snow Valley Folk Festival 2021 em Imagens

O Snow Valley Experience Park, de São Joaquim, promoveu neste último domingo (31) a sua primeira edição do “Snow Valley Folk Festival” anexo ao Celeiro Americano, ao ar livre.

Entre as grandes atrações as bandas Sid Folk’s Trio, Cartas na Rua e Sonido Clube que trouxeram os grandes clássicos do folk, country, rock e blues.

O evento contou ainda como com voo de balão cativo, passeio de School Bus, Chopp Artesanal, Vinho Local, drink’s doces, cafés, parrilas argentina e o American Barbecue. Os produtos lifestyle da Rodie co e o chimarrão do Senhor dos Mates. Com direito, até mesmo, a prática de arco e flecha e arremeso de machadinhas ao alvo.

Cervejaria Blend apresentou ao público a mostera da sua graff, uma cervea a base de suco de maçã e malte além de mais 04 rótulos em barril e latas em receitas com mates nórdicos e lúpulos importados com muito sabor e aroma em cervejas únicas. Sem dúvida um lendário evento de nível artístico, cultural e turístico para a cidade da neve.

