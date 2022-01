Turismo do Sul de Santa Catarina está entre os melhores do mundo

Roteiro pelo sul de Santa Catarina figura na lista de melhores destinos do mundo para se visitar. O prêmio Travellers Choice 2022, da plataforma TripAdvisor ganhou destaque na página oficial do Ministério do Turismo do Brasil.

A pacata cidade de Praia Grande no extremo sul de Santa Catarina é um dos sete destinos brasileiros da lista. Ela é indicada como a segunda melhor opção do Brasil para quem procura destinos de sol. Destaca-se ainda que a opção é apontada como o 22º melhor lugar do mundo nesta categoria. Quem conhece a região não deve se surpreender com a informação. A região é conhecida pelos canyons, entre eles os badalados Itaimbezinho e o Malacara.

A lista foi publicada nesta primeira quinzena de janeiro. A metodologia de escolhe obedece as avaliações e comentários feitos pelos turistas na plataforma.

Na publicação os destinos turísticos estão divididos em quatro categorias. As duas principais são Natal (RN) e Paraty (RJ). Entre os locais para lazer ao ar livre aparece ainda o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (GO). A cidade de São Paulo foi eleita uma das dez cidades do mundo para quem ama gastronomia e Rio de Janeiro (RJ), Praia Grande (SC) e Campos do Jordão (SP) para quem prefere destinos de sol.

Fonte: ND+