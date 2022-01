Alta nos custos impacta criação de suínos em Santa Catarina

Criadores têm enfrentado dificuldades para manter sua estrutura. Situação foi causada após redução das safras de milho e soja por conta de estiagem na região Sul.

O aumento dos custos para manter a estrutura tem causado dificuldades a alguns criadores de suínos em Santa Catarina. A alta das despesas no estado está ligada à redução das safras de milho e soja por conta da estiagem no Sul do Brasil.

Em Santa Catarina, a safra de soja deve ser 30% menor do que as estimativas iniciais, enquanto a safra de milho deve cair 43%.

Segundo a Associação Catarinense de Criadores de Suínos (ACCS), a situação não deve melhorar no futuro próximo para a maioria dos produtores da região.

