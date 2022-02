PMRV intensifica fiscalização de carga pesada entre São Joaquim-Lages

O volume de veículos de transporte de cargas tem sido acentuado na rodovia SC114, trecho entre Lages – São Joaquim, com destaque para o transporte de toras de pinus elliottii – popularmente conhecido como pinheiro americano, uma espécie de pinheiro e que possuí intensa exploração comercial na região serrana.

Visualmente, esses caminhões extrapolam os limites legais permitidos, ao transportarem as toras acima dos fueiros, equipamentos de segurança previsto no inciso I do art 2º da resolução nº 246/2007, do Contran, o que configura infração de trânsito.

Além disso, o excesso de peso provoca danos na mecânica do caminhão, diminuindo o tempo resposta numa frenagem brusca de emergência, prejudica a qualidade do pavimento asfáltico das rodovias e das vias urbanas, aumenta o gasto de combustíveis e a emissão de gases poluentes, bem como compromete a segurança do motorista e dos demais usuários.

Por essas razões, e preocupada com a segurança viária, a Polícia Militar Rodoviária de Painel intensificou a fiscalização na última quinta-feira, (10), desencadeando uma operação que durou mais de 24 horas, aonde 20 caminhões foram autuados por excesso de peso, somando ao final, a impressionante marca de mais de 174 toneladas de excesso de peso nesses veículos.

Com informações da 1ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária – Painel