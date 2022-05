Epagri capacita empreendedores em turismo rural na Serra Catarinense

Para profissionalizar o turismo rural em Santa Catarina e transformar essa atividade em uma fonte de renda para as famílias, a Epagri realiza cursos para empreendedores da área. Em abril, a Empresa finalizou a terceira etapa do 2º Curso Epagri para empreendedores em turismo rural, realizado no Centro de Treinamento de São Joaquim, na Serra Catarinense.

A capacitação recebeu participantes dos municípios Caçador, Guaramirim, Urubici, Urupema, São Joaquim, Lages, Capão Alto, Rio Rufino e Otacílio Costa. As três etapas do curso foram realizadas ao longo dos meses de março e abril. Ao longo desse período, os 26 alunos aprenderam sobre noções de turismo, turismo rural na agricultura familiar, governança, gestão do empreendimento, enoturismo, saneamento ambiental, legislação e linhas de crédito.

Para ver como todo esse aprendizado pode ser colocado em prática, o grupo foi conhecer empreendimentos turísticos de São Joaquim, com direito a uma visita guiada pelos pontos turísticos da cidade (Casa da Cultura, Informações turísticas, monumento histórico ao lado da Prefeitura e Igreja Matriz). A programação também incluiu uma visita técnica à Vinícola Villa Francioni.

A capacitação da Epagri para empreendedores em turismo rural foi dividida em três etapas

“Foi um ótimo curso e de grande aprendizado. Com certeza vai somar muito na minha vida pessoal e profissional também”, resume Fabrício Frigotto, de Caçador, um dos participantes da capacitação.

De forma paralela ao curso, a Epagri realizou atividades extraclasse, como oficina de panos encerados (ecológicos) e de tintas à base de cores da terra, além de uma palestra sobre “autoamorosidade”.

O curso da Epagri para empreendedores em turismo rural é gratuito e terá mais uma edição em agosto deste ano. Para mais informações, entre em contato com (49) 3233 8368.

Fonte: Epagri