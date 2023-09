Rota de Cicloturismo da Serra Catarinense começa sair do papel

Um passo importante na implantação da Rota de Cicloturismo da Serra Catarinense, foi dado nesta terça-feira (19). O circuito de mais de 500 km foi apresentado aos gestores de turismo dos municípios que receberão o projeto.



A reunião na fazenda da Chapada, em Painel, contou com o prefeito do município Antônio Marcos Flores. Também participaram o diretor executivo do Cisama, Selênio Sartori, assessora de turismo da Amures, Ana Vieira e os gestores de turismo Bocaina do Sul, São Joaquim, Urubici, Bom Jadim da Serra, Painel, Urupema.

A analista de projetos e negócios do Sebrae, Mariana Bonella Cunha, representou o diretor regional, Altenir Agostini. Eles conheceram o projeto que foi detalhado pelos consultores da empresa Ecodestinos.

Ademir Winkelhaus, Lúcio Machado e Darciso Machry esmiuçaram desde as dificuldades de cada trecho, até a sinalização e adesão da comunidade ao projeto.



“Somos parceiros e consideramos esse projeto estratégico para o fomento do turismo”, comentou o prefeito Antônio Marcos Flores. A Rota de Cicloturismo da Serra Catarinense iniciará emages e passará por Bocaina do Sul, Bom Retiro, Urubici, Bom Jardim da Serra, Rio Rufino, Urupema, São Joaquim, Painel e Lages.

Fonte: Amures