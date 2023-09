Hospital Seara do Bem é habilitado em neurologia e neurocirurgia 

Nesta semana o Hospital Seara do Bem Materno e Infantil foi habilitado na alta complexidade em neurologia e neurocirurgia pediátrica. Há seis anos o hospital aguardava a habilitação. O trabalho da deputada federal e Secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto foi fundamental para essa conquista. Ao longo dos anos, a parlamentar esteve por diversas vezes no Ministério da Saúde tratando do assunto.

“Com esse serviço vamos conseguir realizar as cirurgias de alta complexidade para as crianças de Lages e região, com isso estamos diminuindo distâncias. Tenho um carinho especial pelo hospital Infantil e como parlamentar indiquei aproximadamente R$ 7 milhões em emendas para diversas ações”, explica a secretária e deputada Carmen Zanotto.

Com a portaria GM/MS nº 1.270, de 12 de setembro de 2023, o hospital passará a receber anualmente o valor de mais de R$ 753 mil. Sendo que se ultrapassar esse valor terá complementação a parte da Secretaria de Estado da Saúde e do Fundo Estadual de Saúde

“Com essa habilitação os pacientes não precisarão mais se deslocar para o Hospital Infantil Joana de Gusmão, em Florianópolis para fazerem os procedimentos cirúrgicos. Um avanço muito importante para Lages e para a nossa região”, salienta a gerente geral do Hospital Seara do Bem, Fernanda de Matia.

Serão oferecidos o serviço de assistência de alta complexidade em neurocirurgia do trauma e anomalias, neurologia da coluna e dos nervos periféricos, tumores do sistema nervoso e neurologia vascular.

Estamos fazendo um grande esforço para sempre oferecer um serviço de qualidade para todos os catarinenses. Essa habilitação é de extrema importância para as crianças e seus familiares. Meu objetivo é trabalhar pela saúde da nossa gente”, afirmou o governador Jorginho Mello.

Foto: Marcos Heitor de Carvalho *

Por Josiane Ribeiro/ Assessoria de Comunicação