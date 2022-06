Festa no Pavilhão do Parque de Correia Pinto termina em morte

Um festa realizada Pavilhão do Parque de Exposições de Correia Pinto na Serra Catarinense terminou com uma pessoa morte e ao menos duas feridas, na madrugada deste domingo (05). A festa aconteceu sem conhecimento da Polícia Militar.

Ocorreram diversas brigas no interior do local, os seguranças da festa tiraram as pessoas que estavam brigando e logo após foram ouvidos disparos de arma de fogo. Um disparo atingiu um homem pelas costas enquanto corria.

Outros dois homens prestaram socorro a vítima até a praça de pedágio na BR-116, porque ali teria uma ambulância para prestar atendimento. A vítima morreu no local. A PRF e a Policia Cientifica compareceram no local, segundo relato das testemunhas.

Duas vítimas tiveram ferimentos graves, uma foi ferida na boca e outra com disparo no quadril, ambas as vítimas foram encaminhados ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres.

Os autores não foram identificados.

Com informações: Rádio Clube